Motorrijder komt om het leven na klap tegen verlichtingspaal

Edegem - Bij een ongeval op de Mechelsesteenweg in Edegem is zondagmorgen een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer is een 20-jarige man uit Edegem. Hij verloor vermoedelijk de controle over zijn stuur.

Het ongeval gebeurde vermoedelijk al in de loop van de nacht of vroege morgen, maar werd pas ’s ochtends opgemerkt. “Een vrachtwagenchauffeur zag de motorfiets liggen in de middenberm en verwittigde de hulpdiensten”, vertelt commissaris Dirk Fonteyne van politiezone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar). Vervolgens werd het lichaam van het slachtoffer gevonden, hij was op dat moment al overleden.

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “Er was niemand anders bij het ongeval betrokken. De man verloor vermoedelijk de controle over zijn stuur. Hij kwam in aanraking met de middenberm en botste vervolgens tegen een verlichtingspaal”, aldus Fonteyne. De familie van het slachtoffer werd op de hoogte gebracht en wordt opgevangen door slachtofferhulp.

Foto: BFM

