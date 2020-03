Liefdesverhaal tussen twee zwanen in Hoeilaart kent gruwelijk einde: Petoetje pleegt ‘partnermoord’

Hoeilaart / Brugge - Het liefdesverhaal op de Hoeilaartse parkvijver heeft niet mogen zijn. Mannetjeszwaan Petoetje heeft zijn kersverse vrouw Petatje verdronken.

Al twee jaar leefde de Hoeilaartse parkzwaan Petoetje moederziel alleen op zijn vijver. Om het dier gezelschap te houden, had stad Brugge een van haar vrouwelijke parkzwanen aan Hoeilaart geschonken. Het koppel, door de Hoeilanders gedoopt tot Petoetje en Petatje, leek het de eerste weken goed met elkaar te kunnen vinden.

Maar de relatie verliep niet zonder conflict, zo blijkt. Zondagvoormiddag heeft Petoetje zijn partner Petatje bij de hals gegrepen en haar hoofd een kwartier lang onder water gehouden. Petatje is overleden aan verdrinking. “Enkele voorbijgangers hebben het onaangename tafereel zien gebeuren, maar ingrijpen was onmogelijk”, zegt schepen van Dierenwelzijn Joris Pijpen (Open VLD). “Het is ongelooflijk jammer, want dit verhaal leefde hard bij de mensen. Gisteren ben ik nog naar het park geweest, en leken de twee het goed met elkaar te vinden. We zagen het dan ook niet aankomen. De mannetjeszwaan heeft nooit eerder tekenen van agressie vertoond. Zeker niet naar mensen toe.”

Na de moord heeft Petoetje het levenloze lijf van Petatje naar de oever geduwd, zo melden omstanders. Het lichaam is inmiddels verwijderd.