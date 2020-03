De Wever: “Tijd om de deelstaten te betrekken in regeringsvorming”

Bart De Wever vindt dat er naar de deelstaten gekeken moet worden om uit de huidige politieke crisis te geraken. Een noodregering of nieuwe verkiezingen zullen wat hem betreft weinig zoden aan de dijk brengen. Zo liet hij verstaan in een interview met VTM Nieuws.

De Wever hoopt naar eigen zeggen dat CD&V zal kunnen blijven weerstaan aan “de enorme druk waaronder die partij staat”. Ondanks het veto van de Waalse partijen “om te praten met de twee grootste Vlaamse partijen”, heeft de CD&V-top zich volgens hem altijd standvastig getoond in zijn eis voor een Vlaamse meerderheid in de federale regering. En dat in tegenstelling tot Open VLD. “Amper een maand nadat die met ons een Vlaamse regering gevormd hebben, was daar al die paars-groene zeepbel.”

“Ik apprecieer dat dan ook ten zeerste van CD&V. Ze zijn als het ware de last man standing”, aldus De Wever. Hij hoopt dat de interne ledenbevraging die CD&V dit weekend gelanceerd heeft, zal aantonen dat de partijbasis ook achter die houding van de CD&V-top staat en een Vivaldi-coalitie (een paars-groene regering, aangevuld met CD&V) afkeurt. “En misschien komt zelfs bij Open VLD ook wel het verstand terug na de voorzittersverkiezingen.”

Maar wat dan, als na paars-geel ook een Vivaldi-coalitie onmogelijk blijkt? “Als je het mij vraagt, is het tijd om te kijken naar de niveaus in dit land die wél nog degelijk functioneren: de deelstaten”, zegt De Wever. “In plaats van de particratie moeten we de democratie van de deelstaten laten spreken.” De N-VA-voorzitter lijkt daarmee te verwijzen naar het pleidooi van voormalig CD&V-premier Yves Leterme voor een zogenaamde afspiegelingsregering eerder deze week.

In een noodregering gelooft De Wever in ieder geval niet: “De huidige regering in lopende zaken ís al een noodregering. Als die regeringsleden maatregelen wil nemen om onze economie te beschermen, bijvoorbeeld tegen de impact van het coronavirus, dan zal niemand in het parlement hen tegenhouden, geloof me vrij.”

En ook nieuwe verkiezingen zullen volgens de N-VA-voorzitter weinig zoden aan de dijk brengen. “Kijk naar Spanje en Israël. Neuwe verkiezingen hebben ook daar niet tot grote verschuivingen geleid. Je komt telkens opnieuw gewoon weer voor dezelfde politieke situatie te staan. Het is een beetje zoals die film ‘Ground Hog Day’ waarin het hoofdpersonage telkens weer dezelfde dag beleeft.”