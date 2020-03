Instagramster Marnie overleden op 18-jarige leeftijd

Marnie de Shih Tzu die bekend werd vanwege zijn lange tong is overleden. Dat melden zijn baasjes op het instagram account waar 1,8 miljoen volgers de hond volgden.

Het is niet elke dag dat een dier 1,8 miljoen volgers kan verzamelen. Toch lukte het de kleine shih Tzu Marnie dankzij haar opvallende uiterlijk. Ze had altijd een schuin hoofdje en haar lange tong bengelde uit haar bek.

Nochtans begon haar leven niet als een superster. Het hondje werd gedumpt in het asiel. Haar vacht was vuil en zat vol met klitten. Haar baasje Braha vond haar in het asiel, waar de medewerkers haar al Stinky gedoopt hadden.

Marnie werd proper gemaakt, haar tanden werden in orde gebracht maar de lange hangende tong bleef. Ze kreeg uiteindelijk de naam Marnie naar de muzikante Marnie Stern.

De instagram-pagina ontstond eerder als een hobby, vertelt het baasje. “Ik had helemaal niet de intentie om Marnie beroemd te maken, dat was eerder per ongeluk. Ik wilde gewoon een manier vinden om haar de aandacht te schenken die ze zo graag wou.” Maar de instagrampagina was een succes, tegen 2015 was Marnie het bekendste Amerikaanse hondje op Instagram. Ze werd gespot met sterren zoals Katy Perry, Tina Fey en Selena Gomez.

Helaas kreeg het hondje afgelopen jaar een zweer op haar tandvlees, een infectie volgde. Marnie die al op leeftijd was, kon die zelf niet meer te baas. Ze stierf ‘pijnloos en vredig’ in de armen van haar baasje.