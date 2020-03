Onrust Grieks-Turkse grens: Erdogan komt maandag naar Brussel

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan komt maandag naar Brussel om met functionarissen van de Europese Unie over de migratiekwestie en de migratiecrisis aan de Grieks-Turkse grens te praten. Dat heeft hij zondag gezegd tijdens een toespraak in Istanboel die op televisie werd uitgezonden. Ook het vluchtelingenakkoord uit 2016 en de situatie in Syrië zullen tijdens de gesprekken aan bod komen.