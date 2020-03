Benito Raman geeft de aftrap van promotiefinale, aanhang van Beerschot zet prompt zijn ‘levenslied’ in...

Benito Raman gaf de aftrap op het Kiel voor de promotiefinale tussen Beerschot en OH Leuven. De Rode Duivel werd verwelkomd met zijn levenslied “alle boeren zijn homo’s”...

Benito Raman speelde in 2013 even op Het Kiel, toen hij werd uitgeleend door AA Gent. De 25-jarige aanvaller speelt momenteel in de Bundesliga bij Schalke 04 maar zal in eigen land vooral worden gelinkt aan zijn uitschuiver van in 2015 toen hij na een klinkende 3-0-zege van de Buffalo’s tegen KV Kortrijk de harde kern van Gent opjutte door “alle boeren zijn homo’s” te zingen. Op Twitter bood hij achteraf zijn verontschuldigingen aan, aan de fans van Club Brugge en “alle mensen met een andere geaardheid”. Het kwaad was toen echter al geschied.