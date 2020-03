Topschutter Cyriel Dessers mist een strafschop maar twee andere Belgen scoren wel in Heracles-RKC

In de Eredivisie speelden de Belgen zondag een hoofdrol tijdens Heracles-RKC. Voor Heracles miste topschutter Cyriel Dessers al na acht minuten een penalty maar twee andere Belgen scoorden wél.

Anas Tahiri (28.) scoorde voor de bezoekers, maar ook de thuisploeg kon rekenen op een scorende Belg, verdediger Dario Van den Buijs (30.). Met Hannes Delcroix stond nog een vierde Belg in de verdediging bij RKC. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 4-2. Heracles klimt door de zege opnieuw naar de achtste plaats, net buiten de play-offs voor Europees voetbal. RKC blijft troosteloos laatste. Degradatie lijkt nauwelijks nog af te wenden voor de Waalwijkers.

Feyenoord blijft ongeslagen onder Dick Advocaat

Nog zondag leed Mike Trésor Ndayishimiye een 2-0 nederlaag met Willem II bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Feyenoord blijft ongeslagen onder Dick Advocaat. Sinds zijn komst op 30 oktober vorig jaar verloren de Rotterdammers niet meer in de competitie, een erg indrukwekkende reeks. In het klassement blijft Feyenoord (50 ptn) in de buurt van koplopers Ajax en AZ (beiden 56 ptn). Willem II is vijfde met 44 punten.

Dante Rigo viel in de slotfase in bij Sparta dat een zware 5-1 nederlaag moest ondergaan bij Utrecht. Utrecht, met coach John van den Brom (ex-Anderlecht), is zesde. Sparta staat op de elfde plaats.