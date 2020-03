AC Milan verliest in leeg San Siro van degradatiekandidaat, ondanks goal Zlatan Ibrahimovic

AC Milan blijft wisselvallig presteren in de Serie A. De Rossoneri hadden naast Napoli op de zesde plek kunnen komen, maar verloren in eigen huis van Genoa. Een levensbelangrijke zege voor de bezoekers, die daarmee voorlopig uit de degradatiezone klimmen. De wedstrijd werd overigens in een akelig leeg San Siro gespeeld: door de uitbraak van het coronavirus mochten geen toeschouwers de wedstrijd bijwonen. Alexis Saelemaekers bleef op de bank bij Milan.

Veteraan Goran Pandev zette Genoa al vroeg op rozen met een doelpunt in de 7de minuut. Cassata verdubbelde die voorsprong zowaar net voor de rust. De aansluitingstreffer van Ibrahimovic in de 77ste minuut bracht nog even hoop, maar een tweede goal zat er niet in voor de Rossoneri. Alexis Saelemaekers bleef de hele match op de bank zitten.

Door de nederlaag blijft Milan in de Serie A op de zevende plek staan met 36 punten, drie minder dan Napoli. Enkel de top zes mag Europees voetbal spelen. Genoa is intussen volop bezig met operatie redding: de club pakte in zijn jongste vier partijen 9 op 12 en staat nu zeventiende. Het heeft evenveel punten als Lecce, maar door een beter doelsaldo (-16 voor Genoa, -22 voor Lecce) is het Lecce dat op de achttiende plek, en dus in de degradatiezone, staat.