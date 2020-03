Bill Clinton over affaire met Monica Lewinsky: “Het was een manier om met mijn angsten om te gaan”

In de langverwachte documentaire ‘Hillary’ zijn zowel Hillary Clinton als haar man Bill open over hun relatie. Bill vertelt onder andere over de affaire die hij had met Monica Lewinsky. “Het was een manier om met druk, nervositeit en mijn angsten om te gaan.”

De documentaire op Hulu wordt in vier delen uitgebracht, en gaat over het leven van Hillary Clinton, haar prille relatie met Bill, hun huwelijk, de schandalen en haar gooi naar het presidentschap.

Affaire-Lewinsky

Het koppel praat openlijk over de affaire-Lewinsky, die ondertussen meer dan 20 jaar geleden is. “We hebben allemaal een rugzakje. En soms doen we dingen die we niet mogen doen. Wat ik deed, was verschrikkelijk”, zegt hij.

Zijn verklaring: het presidentschap en de verantwoordelijkheid die er mee gepaard gaat, wogen op hem. “Iedereen krijgt te maken met druk, angsten en teleurstellingen. Het is geen excuus, maar het is een van de dingen die ik deed om de druk af te laten.”

Foto: Photo News

De makers vragen Clinton ook waarom hij zo’n risico nam. “Niemand zit neer en denkt: nu ga ik eens een onverantwoord risico nemen. Het is slecht voor mijn familie, voor mijn land en slecht voor de mensen die met mij samenwerken.”

Clinton zei nog dat hij zich heel slecht voelde bij het feit dat Lewinsky’s naam synoniem werd voor de affaire. “Ik vind het verschrikkelijk dat haar leven gedefinieerd werd door die gebeurtenis.”

“Ik was er kapot van”

Twitter vond het nogal een vreemde uitleg van de voormalige president. “Kan je niet gewoon op je nagels bijten als je nerveus bent of aan yoga doen?”

Hillary zei dat ze brak toen hij het eindelijk toegaf aan haar. “Hij had het ontkend, ik geloofde hem, ik had achter hem gestaan en hem publiekelijk gesteund. En dan vertelde hij het me. Ik was er kapot van.”