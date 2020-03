6.300 deelnemers aan Brusselse mars voor vrouwendag

Brussel - Goed 6.300 mensen trotseren zondagnamiddag de regen voor een mars voor internationale vrouwendag. Dat blijkt uit de officiële telling van de Brusselse politie. De mars ging om 14 uur van start aan Brussel-Centraal, en vooraf waren er al toespraken, getuigenissen en een flashmob. De stoet trok naar het Justitiepaleis en kwam daarna terug naar Brussel-Centraal. “Solidariteit met de vrouwen wereldwijd”, was te horen in de mars, maar ook “neen aan seksisme”. De optocht is een initiatief van Wereldvrouwenmars. Vertegenwoordigers van politieke partijen en vakbonden liepen mee in de stoet.

“We willen eerst en vooral naar voor brengen dat strijden tegen de ontmanteling van de sociale zekerheid ook strijden is tegen seksistisch geweld”, aldus Wereldvrouwenmars. “De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is cruciaal, maar zonder financiële middelen blijft dat tevergeefs. Hoe strijden tegen een overbelasting aan huishoudelijk werk als we geen kwaliteitsvolle en toegankelijke openbare diensten hebben?”

Op die manier wil Wereldvrouwenmars solidariteit betuigen met de strijd in Mexico, Soedan of Rusland.

Het Collecti.e.f 8 maars roept, onder het motto “We stoppen allemaal, we stoppen alles, we stoppen overal!”, op tot een vrouwenstaking op 8 en 9 maart. Ze willen zo strijden tegen de ongelijkheid en de discriminatie die blijven bestaan in alle aspecten van de samenleving. De socialistische vakbond ABVV heeft voor beide dagen een nationale stakingsaanzegging ingediend. Het Collectief heeft een heel eisenpakket, zoals een einde aan de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar ook een einde aan seksistische stereotypen in onderwijs, media en reclame.