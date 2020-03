ONZE PUNTEN. Doelpuntenmaker de grote uitblinker bij Beerschot, één man hield OH Leuven overeind op het Kiel

De heenwedstrijd van de promotiefinale zit erop. Een definitieve beslissing viel er zeker nog niet op het Kiel, want Beerschot trekt met een bonus van slechts één doelpunt naar Den Dreef voor de terugmatch. Doelpuntenmaker Tarik Tissoudali was bij de thuisploeg de grote uitblinker, maar ook bij OH Leuven schitterende één iemand. Dit zijn onze punten voor Beerschot-OH Leuven.