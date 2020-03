Spaanse oud-koning Juan Carlos (82) wordt beschuldigd van fraude, de miljoenen gingen naar zijn minnares

De Spaanse oud-koning Juan Carlos (82) is alweer in opspraak gekomen. Zwitserse media ontdekten dat hij honderd miljoen dollar verborgen zou hebben op rekeningen in Genève. Dat geld kreeg hij van Saudi-Arabië voor “bemiddeling” bij een contract voor een nieuwe hogesnelheidstrein. Opmerkelijk: het grootste deel werd versluisd naar zijn minnares.