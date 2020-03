Uitbaters tankstation al 15de keer slachtoffer van inbraak in 13 jaar: “We verlangen stilaan naar ons pensioen”

Geluwe / Wervik - Inbrekers viseerden zaterdagnacht de winkel van een tankstation in Geluwe. “De inbraak gebeurde om 5.20 uur”, vertelt de uitbaatster (59), die liever anoniem blijft.

“We werden wakker door het alarm en mijn partner zag buiten nog een auto wegrijden. Details hebben we niet, want het ging heel snel . De inbrekers waren onherkenbaar. We hebben camera’s, maar ze waren slim genoeg om de wagen niet op de oprit te parkeren. Ze probeerden de inkom- en schuifdeur te forceren, maar raakten uiteindelijk binnen door het raam te bewerken, wellicht met een zware koevoet. Door de rookbom konden ze niks meenemen, maar de schade is opnieuw aanzienlijk.”

Opnieuw, want sinds 2007 werd er al 15 keer ingebroken. “De rookbom installeerden we kort na de eerste keer en blijkt goed te werken, want de inbrekers maakten zelden buit. Ik weet echter niet wat ik kan doen om te voorkomen dat inbrekers blijven proberen. Wellicht mikken ze op sigaretten en geld. We verlangen naar ons pensioen.”