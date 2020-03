Sebastien wandelde al naar Rome, Santiago de Compostella en Jeruzalem. Maar zijn meest avontuurlijke reis was die in zijn eigen stad

Brussel -

Hij wandelde al naar Santiago de Compostella, naar Rome en zelfs helemaal tot in Jeruzalem. Maar op zijn laatste grote tocht van een maand was langeafstandswandelaar Sebastien de Fooz nooit meer dan enkele metrohaltes verwijderd van zijn huis in de Brusselse gemeente Etterbeek. “En toch kwam ik na een maand thuis met het gevoel alsof ik terugkeerde van een lange, intense reis.”