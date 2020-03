Iedereen kijkt naar CD&V: deze drie scenario’s liggen nu nog op tafel

De hele Wetstraat kijkt maandagmorgen naar het partijbureau bij CD&V. Zet de partij de bocht in richting Vivaldi, al dan niet via een noodregering? Of blijft de wil van de partijtop wet en doet CD&V alleen mee als N-VA erbij komt? Een online bevraging bij 27.000 leden moet het partijbestuur nog wat extra input geven.