Kinderen die later op het jaar geboren zijn, voelen zich vaker slechter op school en worden vaker gepest

Kinderen die in december geboren zijn, voelen zich vaker slechter op school, worden vaker gepest en kampen vaker met overgewicht dan hun klasgenoten die in januari geboren zijn. Dat blijkt uit onderzoek van arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “We moeten alerter zijn voor de kwetsbaarheid van die jonge leerlingen, en hen extra ondersteunen.”

Eerder onderzoek toonde al aan dat er verschillen zijn in de schoolprestaties van oudere en jongere kinderen in dezelfde klas. Het is niet onlogisch dat een kind dat op 1 januari werd geboren, wat voor ...