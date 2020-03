Heel veel geld voor heel weinig fietspad: hoe komt het dat er amper zestig kilometer is bijgekomen in 2018?

Het budget om nieuwe fietspaden aan te leggen in Vlaanderen stijgt fors, maar dat vertaalt zich totaal niet in vele nieuwe kilometers pad om over te rijden. In 2018 kwam er amper zestig kilometer bij, een diepterecord. “De makkelijke paden zijn al gelegd, de moeilijke blijven over”, zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer.