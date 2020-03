Kinderen werden geroofd bij hun ouders om hier geadopteerd te worden, en zij keken de andere kant op

Acht Waalse ambtenaren van de Franse Gemeenschap weten vandaag of ze een gevangenisstraf riskeren voor het jarenlang toedekken van adoptiefraude in Congo. Het federaal parket is ervan overtuigd dat ze wisten dat “weeskinderen” uit Kinshasa die door Belgische ouders werden geadopteerd, eigenlijk ontvoerd waren. Spilfiguur is juriste Julienne Mpemba (47) die jarenlang het weeshuis runde.