Raak je gezicht niet aan en vermijd fysiek contact: de belangrijkste regels tegen verspreiding corona en toch zondigen we massaal

Raak je gezicht niet aan en vermijd fysiek contact met mensen. Het zijn twee van de belangrijkste vuistregels tegen de verspreiding van het coronavirus. Toch blijven we er massaal tegen zondigen.

Ze had haar landgenoten net gevraagd niét aan hun gezicht te komen, toen ze aan haar vinger likte om een bladzijde om te slaan. Een filmpje van Amerikaanse gezondheidsambtenaar Sara Cody ging deze week de wereld rond.

BEKIJK. Gezondheidsambtenaar vraagt bevolking om gezicht niet aan te raken vanwege coronavirus… maar geeft slechte voorbeeld

De voetballers van de Pro League was opgeroepen aan het begin van de wedstrijd niet de hand te schudden van de scheidsrechter, maar toen Theo Bongonda zijn doelpunt voor KRC Genk wou vieren, vloog hij wel supporters in de armen.

De Amerikaanse president Donald Trump toetert dat hij al weken zijn gezicht niet meer aanraakt, terwijl hij uitgerekend tijdens een coronameeting met zijn handen aan zijn gezicht werd gefotografeerd. Zelfs viroloog Marc Van Ranst schudde enkele dagen geleden nog handjes na een persconferentie. Om maar te zeggen: gewoontes zijn moeilijk af te leren, zelfs in tijden van corona.

“Contact met spelers is op dit ogenblik niet wenselijk. We vragen fans daarom in deze periode spelers niet meer om handtekeningen, handshakes, selfies en shirts te vragen”, stelde de Pro League voor het weekend richtlijnen op in de strijd tegen het coronavirus. Foto: Photo News

Onbewust gedrag

“De mens is een echt gewoontedier. Gedrag valt eigenlijk niet af te leren, we kunnen er enkel nieuw gedrag bovenop nemen”, zegt cognitief gedragstherapeute Elien Pieters. “Het vraagt heel veel oefening en herhaling als je wil dat de nieuwe gewoonte de oude vervangt.”

Volgens Mark Nelissen, professor emeritus in de gedragsbiologie (UAntwerpen), kan een mens zijn handelen niet constant sturen met zijn verstand. “Ons onbewuste gedrag is zo veel sterker dan ons verstand. Je kunt niet iedere seconde nadenken wat je wel of niet gaat doen.” Volgens de professor zit bijvoorbeeld een handdruk zo diep ingebakken in onze biologie dat we dit niet permanent kunnen afzweren. “Een handdruk is een biologisch signaal dat toont dat je geen vijand bent. Geen handdruk geven komt zelfs agressief over.”

Zo blijf je van je gezicht af

Je gezicht niet aanraken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een Australisch onderzoek toonde aan dat de proefpersonen gemiddeld 23 keer per uur aan hun gezicht kwamen. Daarom formuleren experts volgende tips om dat zo weinig mogelijk te doen: