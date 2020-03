Anderlecht is klaar voor mirakel: “We zouden geen mal figuur slaan in Play-off 1, hé”

Hola, wat gebeurt er? Anderlecht walste over Zulte Waregem ( 7-0), maar wat nog wonderbaarlijker is: paars-wit zit straks in Play-off 1 als het zelf wint van STVV en het onderlinge duel tussen Genk en Mechelen op een gelijkspel eindigt. De cijfers spreken misschien niet in het voordeel van RSCA, maar de Brusselaars zitten wel in de flow. Volgt straks een ontknoping waar niemand nog in geloofde?

Jürgen Geril en Milan Augustijns