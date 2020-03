Waasland-Beveren vreest een akkoord tussen Cercle Brugge en KV Oostende: “We rekenen op het eergevoel”

Met de moed der wanhoop gaat Waasland-Beveren op de laatste speeldag op zoek naar de redding. Wat zaterdag niet lukte in Moeskroen, is komend weekend een must tegen AA Gent: winnen. En zelfs dat volstaat niet. Als Cercle Brugge Oostende een puntje gunt, dan degraderen de Waaslanders sowieso. “Ik geloof niet in mirakels, maar zal dat nu misschien toch moeten doen”, zegt coach Dirk Geeraerd.

De handdoek gooien, dat is geen optie. Maar bij Waasland-Beveren zijn ze wel realistisch: de degradatie vermijden, wordt een loodzware opdracht. Zaterdagavond verliep het scenario nochtans naar wens, want Cercle en Oostende verloren. Zelf winnen in Moeskroen was genoeg om van de laatste plaats weg te komen. Het werd de zoveelste teleurstelling dit seizoen: 1-0-verlies en de afgrond van 1B die steeds dichterbij komt.

“Het is nooit over en out, maar hier moest het gewoon. Er was heel veel druk, van binnen en buiten de club”, stelde coach Dirk Geeraerd na de wedstrijd. “Tegen AA Gent wordt het volgende week heel moeilijk. Als je niet van Moeskroen kunt winnen...”

Net na de winterstop leek Waasland-Beveren nochtans gered. De overwinning op het veld van rechtstreekse concurrent Oostende was de derde op rij, goed voor een voorsprong van negen punten op Cercle Brugge. Wat nadien volgde, deed pijn aan de ogen: zeven nederlagen op rij, twee goals gemaakt en achttien tegen. Een trainerswissel, Geeraerd voor Mercier, bracht ook geen soelaas.

Geen topschutter

Zit er dan wel voldoende kwaliteit in deze kern? “Ik moet het doen met wat voorhanden is”, zei Geeraerd. Hij zag veel slordigheden en miste bij sommige spelers ook grinta. Opvallend toch, in zo’n cruciaal duel. Geeraerd had het veelzeggend over “onze Japanner die niet in de match zat” – Kobayashi – en weet ook wel dat centrumspits Milosevic je niet in eerste klasse zal houden. “We hebben niemand die vijftien goals in een seizoen kan maken.” Milosevic is op dit moment gedeeld topschutter van Waasland-Beveren met … drie goals.

Met de moed der wanhoop moeten Geeraerd en zijn troepen er nog één keer vol voor gaan, tegen AA Gent. “Je weet nooit dat het lang 0-0 blijft en dat er op het einde een bal binnenvalt of dat we een penalty krijgen. We kunnen maar hopen.”

Ook rechtsachter Jur Schryvers probeerde positief te blijven: “We moeten doorgaan tot het einde, voor iedereen die bij deze club betrokken is. Het voordeel is dat Gent een voetballende club is, waardoor er ruimte zal komen. En ik hoop dat het publiek massaal achter ons zal staan.”

Akkoordje

Tegelijk beseffen coach en speler dat een overwinning niet zal volstaan. Oostende mag komend weekend geen punten pakken. Het toeval wil nu dat de kustboys op bezoek moeten bij Cercle Brugge, dat net gered is. “We hopen dat er in Brugge geen remise komt”, zegt Geeraerd. “We rekenen op het eergevoel van Cercle. Ik ga ervan uit dat zij er voor hun supporters nog iets van willen maken.”

Ook Schryvers wil niks insinueren, maar hoopt “dat ze het daar aan de kust niet op een akkoordje gooien”.