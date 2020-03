De supermarkt van de toekomst komt uit Rusland, en de razendsnel groeiende keten heeft zijn zinnen gezet op België

Er komt een supermarktrevolutie aan, en ze komt uit Rusland. De razendsnel groeiende keten VkusVill heeft zijn zinnen gezet op België, en áls de Russen komen, zal het niet met een duffe sovjetwinkel zijn. “Ze hebben revolutionaire technologie die hen toelaat eender waar te werken met gezonde, verse en vooral lokale producten. Of dat nu in Moskou is of in Brussel.”