“Cercle moet er tegen KV Oostende gewoon vol voor gaan, net zoals Eupen en Moeskroen deden”

Gevechten op het veld na een match. Dat betekent frustratie en woede. Het gold voor KV Mechelen thuis tegen Eupen en voor Waasland-Beveren in Moeskroen. Het puntenverlies was een bron van ergernis. Maar dat het telkens tegen ploeg was die niets meer te winnen of te verliezen had, speelde ook mee. Wij kunnen alleen maar applaudisseren. We weten wel, het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat elk team elke keer voluit gaat. Maar de jongste jaren gooiden clubs er in deze situatie al eens met de pet naar. Om welke reden ook.