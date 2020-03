Politieagenten zitten dag in quarantaine nadat opgepakte man klaagt over koorts

Grimbergen - De arrestatie van een Albanese verdachte heeft er dit weekend voor gezorgd dat negen agenten van de politie in Grimbergen tijdelijk afgezonderd moesten worden op het politiekantoor vanwege gevaar op besmetting met het coronavirus.

Drie verdachten waren opgepakt in een gerechtelijk onderzoek naar een cannabisplantage. Een van hen klaagde na zijn arrestatie over koorts en andere griepsymptomen. Hij zei ook dat hij zeven dagen geleden nog in het noorden van Italië was geweest. De politie nam geen enkel risico en bracht de man in kwestie naar het UZ in Jette, waar hij werd getest op het coronavirus.

In afwachting van de resultaten mochten de agenten die met hem, of nadien met elkaar, in contact waren geweest het politiekantoor zelf niet verlaten. Na een hele dag in afzondering kreeg de korpschef zondagavond na 20 uur de bevestiging dat de verdachte negatief testte op het virus. Hij wordt nu bij de onderzoeksrechter voorgeleid.

De agenten in quarantaine konden nadien alsnog naar huis.