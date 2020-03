Waarom AA Gent net nu zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen lijdt: de grenzen zijn bereikt

1-4. Eén tegen vier. Als AA Gent eens verliest in eigen huis, dan doet het dat meteen goed. Charleroi won verdiend in de Ghelamco Arena, dat zijn status als fort kwijt is. Dat Gent na 22 officiële thuismatchen zonder nederlaag nu net vlak voor Play-off 1 een eerste keer verliest, is vervelend. Vervelend, maar niet verbazend. AA Gent heeft zijn grenzen bereikt.