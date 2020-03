Er zit geen sleet op Lior Refaelov (33), zelfs comeback bij nationale ploeg is in de maak: “Na bekerfinale hak ik knoop door”

Er zit geen sleet op Lior­ Refaelov (33). Met een heerlijke krul bezorgde hij Antwerp de zege – zijn elfde competitiegoal, een evenaring van zijn record. Terwijl de Israëlische bondscoach zich in de handen wrijft – drie maanden voor het EK is zijn comeback in de maak –, zijn ze bij Club Brugge al op hun hoede voor hun voormalige chouchou, die wil uitblinken in de bekerfinale.