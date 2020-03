Charleroi wil top drie, Belhocine vooral waardering

Straf. Wat Charleroi dit seizoen presteert, valt niet anders te beschrijven. 54 punten heeft het al. Nooit deed de club beter. Nog straffer: in tien matchen tegen ploegen uit de top zes heeft het er slechts één, op het veld van Club Brugge, verloren. Charleroi zal in Play-off 1 niet alleen scherprechter spelen. Het zal ook meedoen voor de prijzen.

En of ze in Charleroi willen dat er met hen rekening gehouden wordt. Trainer Karim Belhocine schoot op de persconferentie na de match tegen Gent net niet in een blinde colère toen een journalist opperde dat Charleroi vooral won door fouten die Gent maakte. “Het wordt tijd dat de media eens focussen op hoe goed wij spelen als we winnen, niet op hoe slecht de tegenstander is”, was hij duidelijk.

Ongelijk heeft hij niet. Met 54 punten doe je altijd mee voor de titel, ware het niet dat Club Brugge zo een uitzonderlijk seizoen speelt. Wie dacht dat de Zebra’s op een bepaald moment een terugval zouden kennen, komt bedrogen uit. De machine blijft draaien. Hoe dat komt? “We zijn een groep vrienden en willen werken voor elkaar. Onze verdediging is secuur, onze tegenaanval dodelijk. Ploegen weten dat ze met ons rekening moeten houden”, verklaarde kapitein Dorian Dessoleil.

Toch moeten de Carolo’s volgens verdediger Diagne nederig blijven. “We moeten hard blijven werken en onszelf dagelijks in vraag stellen. Een mindere match wordt meteen afgestraft. Maar we hebben getoond aan België dat we kunnen voetballen.” De vraag hoever de ambities reiken ontwijkt de Senegalees. Ploegmaat Mamadou Fall windt er minder doekjes om: “We willen derde worden en volgend jaar Europees spelen.”

Wie zijn wij om hem tegen te spreken?