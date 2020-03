Vandaag begint een nieuw tijdperk bij Anderlecht: nieuwe CEO Karel Van Eetvelt en “hoofdscout” Peter Verbeke treden in dienst

Op het veld wordt Anderlecht stilaan weer een geoliede machine - Play-off 1 kan nog - maar ook op bestuursniveau moeten de zaken gesmeerd lopen. Vandaag beginnen Karel Van Eetvelt (53) en Peter Verbeke (37) aan hun job en dus zal het organigram van RSCA weer gewijzigd worden. Van Eetvelt wordt CEO, terwijl Verbeke wil wegen op het sportieve beleid. Wat betekent dat voor huidig sportief directeur Michael Verschueren? Jürgen Geril

Eind januari kondigde Anderlecht aan dat Karel Van Eetvelt (met Wouter Vandenhaute als extern adviseur) de nieuwe CEO van de club werd. Na anderhalve maand is de inloopperiode voorbij. Van Eetvelt verdiepte zich in de RSCA-dossiers en treedt vroeger dan voorzien écht in dienst. De gewezen baas van Unizo en Febelfin wordt de verbindingsman tussen voorzitter Marc Coucke en de club. Coucke moet 14 bedrijven runnen en rekent erop dat Van Eetvelt, met steun van Vandenhaute, Anderlecht een goeie koers laten varen.

Foto: BELGA

De eerste zet van het duo was Peter Verbeke, een sportief manager, weghalen bij AA Gent. Dienst komst werd eigenlijk in stilte aangekondigd, maar de vraag is welke rol Verbeke gaat spelen. Hoofdscout? Hij is erg ambitieus en krijgt wellicht meer verantwoordelijkheid dan veel buitenstaanders vermoeden. Bij de Buffalo’s was Verbeke een dataman die op basis van cijfers en statistieken (jonge) spelers aantrok. Zijn komst zal de manier van werken op Anderlecht veranderen en voor een nieuwe dynamiek zorgen.

Sereniteit

Het organigram van RSCA zal dus (opnieuw) wijzigingen ondergaan. Bedoeling is dat er een departement scouting en een departement rekrutering komt. Tussen Peter Verbeke en huidig sportief baas Michael Verschueren - die een goeie wintermercato had - moet er dan een evenwicht worden gevonden. Wie krijgt de grootste verantwoordelijkheid? En daarna volgt de vraag of iedereen zich zal kunnen schikken in zijn rol en in de machtsverhoudingen. Recent bleek met Frank Arnesen nog dat een functie soms uitgehold raakt als verschuivingen zijn.

Het is dus logisch dat er vragen zijn. Daarom werden er de jongste tijd al enkele intense gesprekken gevoerd. Wouter Vandenhaute komt omwille van zijn makelaarsbedrijf Let’s Play niet graag naar de bureaus in Neerpede, maar heeft natuurlijk zijn invloed. De nieuwe bazen ambiëren wel sereniteit op alle niveaus, zeker omdat halfweg maart ook de eerste Raad van Bestuur met de nieuwe beleidsmensen gepland staat.