Zelfs Balotelli roept op om ermee te kappen: de Serie A dreigt helemaal te worden stopgezet door het coronavirus

Dit weekend werden er nog matchen afgewerkt achter gesloten deuren. Het duel Parma- SPAL begon wel met een anderhalf uur vertraging wegens het coronavirus en de weinige stewards in het stadion droegen mondmaskers. Hoelang nog? De stemmen om de Serie A stil te leggen klinken steeds luider en morgen is er overleg met de clubs. Mario Balotelli heeft er alvast genoeg van. “Dit is onze gezondheid niet waard.”

Jürgen Geril