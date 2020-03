Wanted: de linkerwant van Marie (23). “Het is grappig bedoeld, maar ik wil ze écht terug”

Gent - Marie Vyncke heeft in de buurt van station Gent-Sint-Pieters affiches opgehangen. Niet omdat ze haar hond of kat kwijt is. “Nee, ik wil mijn linkerwant terug. Hopelijk kan iemand helpen.”

Dat hadden we nog niet gezien: een opsporingsbericht voor een want. “Ik was vorige week aan het fietsen en onderweg deed ik mijn wanten uit, omdat het te warm werd”, vertelt Marie Vyncke (23). “Ik stopt ze in mijn jaszakken, maar waarschijnlijk is mijn linkerwant onderweg gevallen.”

De Ledebergse vrouw is er het hart van in. “Ze waren best duur, ja. Maar vooral: het zijn de warmste wanten die ik ooit heb gehad. En dus wil ik ze graag opnieuw allebei kunnen dragen. Iemand moet ze toch hebben gezien? En wie neemt nu één want mee?”

Hele buurt afgestapt

Marie en een vriendin stapten de hele stationsbuurt af op zoek naar de verdwenen want. “En we hebben zowat twintig affiches opgehangen.” Met een vette knipoog: WANTed, staat er te lezen.

“Het is grappig bedoeld, maar ik hoop echt wel dat de want terechtkomt.”

Wie een verdwaalde UGG-want heeft gevonden mag dat melden aan ­gent@gentenaar.be.