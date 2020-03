Zinho Vanheusden excuseert zich voor karatetrap maar lange schorsing dreigt

Hét wapenfeit van Standard-STVV: de aanslag van Zinho Vanheusden op het bovenbeen van Alexandre De Bruyn.

Vanheusden ging vlak voor rust door op De Bruyn en kreeg (na tussenkomst van de VAR) rood. Het slachtoffer deed na de match zijn verhaal. “Ik heb zelf niks van de fase gezien”, zei de STVV-speler, terwijl hij zijn gehavende bovenbeen toonde. “Ik pak de pal, voel de impact en val. Gelukkig is het meer schrik dan schade. Ik heb liever dit dan een trap op de knie, want dan had er iets gebroken kunnen zijn.”

Vanheusden is zich bij De Bruyn komen excuseren. “Hij zag dat ik pijn had en gaf aan dat het niet zijn bedoeling was. Geen rancune, deze dingen gebeuren. Naargelang de match vorderde kreeg ik steeds meer last. Eerlijk gezegd was ik wat opgelucht bij mijn wissel”, aldus De Bruyn.

Michel Preud’homme hield het op een poging tot onderschepping. “Wij willen hoog druk zetten. Zinho ging voor de bal, maar omdat hij hem miste, maakte hij een zware fout. Een terechte rode kaart, al was het geen vuile overtreding.”

Foto: Patrick Smets

Rest de vraag hoe zwaar Vanheusden straks gestraft wordt. Volgens de indicatieve tabel staat op een ‘brutale fout’ een schorsing van drie duels. Maandag kent Standard de vordering. Als de Rouches die niet aanvaarden, moeten ze naar de Geschillencommissie. De straf kan dan verminderen (twee matchen) maar ook verergeren (maximaal vijf). De start van play-off 1 lijkt Vanheusden sowieso te moeten missen.