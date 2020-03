Philippe Clement dient analist Thomas Chatelle van antwoord: “Hij heeft een grens overschreden”

Club-trainer Philippe Clement wilde het na de Brugse derby niet alleen hebben over de zege tegen Cercle en het record van zeventig punten in de reguliere competitie. Het zit de Brugse oefenmeester hoog dat analist Thomas Chatelle vorige week had verklaard dat Club Brugge “structureel wordt bevoordeeld door de arbitrage”. “Een grens is overschreden”, aldus Clement.

Ex-Anderlecht en Genk-speler Thomas Chatelle sprak in het praatprogramma “Le grand débrief” van Proximus over de zege van Club Brugge op RC Genk. In die wedstrijd kwam de VAR enkele keren niet tussenbeide na fouten van Club Brugge (en van RC Genk).

“Ik heb een probleem met scheidsrechters die niet eerlijk zijn of niet correct fluiten”, zei de oud-voetballer. “Het begon met die goal tegen Antwerp, die niet duidelijk over de lijn was. Daarna waren er nog beslissingen in het voordeel van Club. Het begint vervelend te worden. Club wordt systematisch bevoordeeld door de arbitrage.”

Ook Thierry Luthers, journalist van RTBF, schreef in een column over de scheidsrechterlijke gunsten die Club de jongste weken te beurt viel. Voor Philippe Clement zijn zulke verdachtmakingen vele bruggen te ver. “Ik zit er mee in mijn maag en moet hier een duidelijk signaal geven”, zei Clement. “Ik begrijp dat je een mening hebt over een doelpunt of een fase. Ik heb die ook. Maar als je zegt dat Club structureel bevoordeeld wordt, overschrijd je een grens als analist. En ik hoop dat dit dan geen effect heeft op de mensen die onze wedstrijden moeten leiden. Wat misschien vandaag het geval was.”

Clement doelde op het doelpunt van Mats Rits dat na tussenkomst van de VAR werd afgekeurd voor hands. Nochtans schrijven de nieuwe regels voor dat hands van een aanvallende speler altijd moet worden gefloten.

Club vond ook dat het een penalty had kunnen krijgen voor een fout op Siebe Schrijvers.