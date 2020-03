Op naar thriller nummer drie voor Beerschot

Lokeren gaat samenwerking aan met Guinese club Hafia

Beerschot begon zondag aan poging nummer drie om te promoveren. De vorige twee finales – tegen Cercle Brugge en KV Mechelen – liepen fout af. Vooral aan die uit 2018 zal Losada gedacht hebben toen hij op de persconferentie zijn ongenoegen uitte over het feit dat zijn ploeg “maar één doelpunt” scoorde.

Toen won Beerschot ook met 1-0 voor eigen publiek, om vervolgens met 3-1 te verliezen in het Jan Breydelstadion. U herinnert het zich waarschijnlijk nog. Nadat Tom Van Hyfte in de 84ste minuut een cruciaal doelpunt op verplaatsing had gescoord, kreeg Cercle in de laatste minuut een penalty na een fout van Arjan Swinkels. De droom van Beerschot spatte uit elkaar, net als een jaar later toen KV Mechelen in de 88ste minuut de beslissende goal scoorde in de terugwedstrijd.

Zo’n scenario wil Losada koste wat het kost vermijden, maar met opnieuw een 1-0 op Het Kiel doemt het wel weer op. Beerschot miste verschillende grote kransen, waarbij het bijna altijd op een uitstekende Laurent Henkinet stuitte. Enkel Tarik Tissoudali kon de Leuvense doelman vloeren, met een lage schuiver na een knappe draaibeweging in de zestien.

“Ik ben niet tevreden”, foeterde de Argentijn. “Als je het aantal kansen bekijkt, dan hadden we voor de rust al 3-0 voor moeten staan. En ook meteen erna kregen we een grote kans op een tweede doelpunt (onbegrijpelijk over doel gekopt door Frédéric Frans, nvdr.). We wilden zo veel mogelijk scoren… Nu is nog niks gespeeld en verwachten we een héél moeilijke opdracht in Leuven. We gaan echter niet spelen om te verliezen, we gaan altijd voor de overwinning.”

Losada prees wel de paarse aanhang, die massaal aanwezig was in het Olympisch Stadion. “We hopen dat we dit voor hen tot een goed einde kunnen brengen deze keer. Met momenten leek het alsof we met meer dan alleen spelers op het veld stonden”, zei hij.

Verraderlijk

Dat zal komende zaterdag (20.30 uur) helemaal anders zijn. Het King Power aan Den Dreef zal dan hoogstwaarschijnlijk bomvol zitten voor de allesbeslissende terugwedstrijd. Een voordeel dat ook OHL-trainer Vincent Euvrard in zijn achterhoofd houdt.

“1-0 is inderdaad altijd een verraderlijke uitslag”, zei Euvrard instemmend. “Ze moeten het nu bij ons komen halen. In een vol stadion waar we ervoor gaan knokken. Alles is nog te spelen. We hebben hier geleerd dat je bepaalde momenten in een finale moet pakken. Dat hebben we niet gedaan. Beerschot wel en toen sloeg de vlam in de pan. Maar in de tweede helft wisten we de progressie van hen al beter te stoppen. Toegegeven, Laurent (Henkinet, nvdr.) heeft ons met enkele geweldige reddingen wel in de wedstrijd gehouden, maar het had hier verschillende kanten op kunnen gaan. We keren uiteindelijk met vertrouwen terug naar Leuven.”

Euvrard weet ook dat hij dan normaal zijn beste speler recupereert, assistkoning in 1B Xavier Mercier. De Fransman kon zes dagen niet trainen en zat daardoor driekwart van de wedstrijd op de bank. En met Derrick Tshimanga in plaats van de gevaarlijke Yannick Aguemon opteerde Euvrard voor “meer defensieve stabiliteit in een heenwedstrijd” bij OH Leuven.

Dat Mike Vanhamel in een zenuwachtige slotfase de bezoekers van de gelijkmaker hield met een wonderbaarlijke reflex, doet alleen maar vermoeden dat het er weer om gaat spannen in de terugwedstrijd. Thriller nummer drie voor Beerschot, met dank aan zichzelf deze keer.