Italië gaat op slot “Alleen zo zullen we de strijd tegen corona winnen”

Waarom wordt Italië zo zwaar getroffen?

“We zullen deze strijd alleen winnen als onze burgers hun manier van leven aanpassen en hun verantwoordelijkheid nemen.” Dat zei het hoofd van de Italiaanse civiele bescherming, nadat hij zaterdag meer dan 1.247 nieuwe coronabesmettingen moest aankondigen. En of de Italianen hun leven moeten aanpassen. Gisterochtend kondigde de Italiaanse premier Giuseppe Conte aan dat Lombardije en de provincies Modena, Parma, Piacenza, Emilia-Romagna, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso en Venetië in lockdown worden geplaatst. Een gebied met 16 miljoen inwoners wordt afgesloten van de buitenwereld. Italië, in Europa het zwaarst getroffen door het coronavirus, zag zich tot die drastische maatregel verplicht omdat in die regio 85 procent van de toen getelde 5.883 besmettingen werd genoteerd en 92 procent van de toen genoteerde 230 coronadoden. Intussen steeg dat aantal al tot 336, van wie een derde gisteren overleed.

“Niemand mag tot 3 april de getroffen streek in of uit. Zelfs in de rode zone mogen verplaatsingen alleen om professionele of om gezondheidsredenen én mits toestemming.” Gisteren werden in allerijl controleposten opgetrokken. Scholen, musea, skigebieden en zwembaden gaan dicht. Evenementen, trouwpartijen en begrafenissen moeten naar een latere datum worden verschoven. Restaurants, cafés en winkels mogen wel openblijven, maar enkel tussen 6 uur ’s morgens en 18 uur ’s avonds. Klanten moeten een meter afstand houden van mekaar. Wie zich niet aan de richtlijnen houdt, kan in principe een gevangenisstraf krijgen.

Bij ons raadt Buitenlandse Zaken niet-essentiële reizen naar de rode gebieden af. De koepel van reisorganisaties ABTO heeft zijn leden gisteren al laten weten dat ze voor alle reizen tot 3 april naar de regio’s in Italië die onder de strenge voorzorgsmaatregelen vallen, naar een alternatief moeten zoeken met hun klanten. Reisorganisatie TUI heeft haar 109 klanten in de regio intussen een sms gestuurd om hen op de hoogte te brengen en aan te raden naar België terug te keren.

Averechts effect

Nicolas Dewulf “We kregen de raad zo weinig mogelijk in contact te komen met andere mensen”

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de beslissing van Italië “moedig” en “een echte opoffering”. Viroloog Marc Van Ranst liet gisterochtend optekenen dat Italië geen andere keuze heeft dan een lockdown. “Quarantaine is een bewezen manier om een infectieziekte in te dijken.” Volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano is een maatregel zoals in Italië echter onbegonnen werk in ons kleine land. “In het geval van een uitbraak zoals in Italië, zouden wij vooral oproepen om niet deel te nemen aan activiteiten en onnodige verplaatsingen te vermijden.” Van Gucht vreest dat de lockdown ook weleens een omgekeerd effect kan creëren. Omdat velen voor de aankondiging van de premier nog de regio ontvluchtten met de laatste treinen. “Zo exporteer je natuurlijk het virus.”

Belgen in de rode zone

De Belg Filip De Kimpe (52) die met zijn echtgenote Veerle Roelandt (52) in Parma woont, dacht er niet over na om weg te vluchten. “Mijn rol ligt hier in Italië. Ik heb hier verantwoordelijkheid.” Al vreest hij dat de komende weken best zwaar zullen zijn. Voor de zekerheid heeft het koppel zondagmorgen nog heel wat voedsel gaan kopen om de quarantaineperiode door te komen.

Filip De Kimpe (52) die met zijn echtgenote Veerle Roelandt (52) in Parma woont, zag hoe de supermarkten werden geplunderd door hamsterende Italianen.

Nicolas Dewulf woont in een dorpje op de grens tussen Piemonte en Ligurie. Hij begrijpt de paniek. “Ook wij gingen met een vreemd gevoel slapen. We kregen de raad zo weinig mogelijk in contact te komen met andere mensen en om zo snel mogelijk terug naar huis te keren. Dat is een vreemd gevoel, opgesloten zitten in een dorp met amper 180 mensen.”

Marleen Verstreken, Vlaams economisch vertegenwoordiger in Noord-Italië, begrijpt de drastische maatregelen volledig. “Omdat het gezondheidssysteem anders dreigt in te storten. De overheid had beter twee weken geleden al iedereen aangemaand om thuis te blijven.” Want de Italianen, echte hypochonders dixit Verstreken, liepen intussen massaal naar de ziekenhuizen om zich te laten testen. Wat de verspreiding accelereerde omdat gezonde mensen tussen de besmette mensen gingen zitten. De vrouw stelt zich ook de vraag in welke mate de Italianen zich aan de nieuwe regels gaan houden. “Maar ze hebben nu met z’n allen wel alleszins een schrik gepakt: Amai, het is allemaal nog veel serieuzer dan we al dachten.”