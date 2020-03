Miljoenen voor 9 nieuwe mobipunten (nog 950 te gaan)

Er komen negen nieuwe “mobipunten” bij in Vlaanderen. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) spendeert 4,25 miljoen Europees geld aan de realisatie ervan.

Zo’n mobipunt is een plek waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen: het ligt in de buurt van een station, er is een bushalte in de buurt, je kan er een deelfiets huren, er staan deelauto’s, laadpalen, een fietsherstelplaats, enzovoort. Ze moeten ervoor zorgen dat we met z’n allen makkelijker de auto laten staan voor minstens een deel van ons traject richting het werk, en dat moet de files doen verminderen.

Dat overstappen doen we nu nog niet: bij slechts twee procent van al onze verplaatsingen gebruiken we meer dan één vervoersmiddel (en combineren we dus bijvoorbeeld auto en tram).

Er komen nu verschillende mobipunten in de Vlaamse Rand (in onder meer Asse en Sint-Genesius-Rode) om het verkeer op de Brusselse Ring te ontlasten, zeker met de geplande werken daar. In de Westhoek (Ieper, Veurne en Diksmuide) komen er ook, omdat daar nu vaak amper mogelijkheden zijn om niét met de auto te gaan.

Er is alleszins nog werk aan de winkel, want met de negen nieuwe mobipunten komt de teller op 50. De Vlaamse regering heeft nochtans de ambitie uitgesproken om er tegen 2022 liefst duizend te hebben. (tlb)