Eigenaars rekenden op luxelofts, maar eindigen doodsbang in verloederd gebouw: “Het dak lekt en zelfs het brandalarm werkt niet”

Boom -

Het gemeentebestuur van Boom stuurt maandag een expert naar de tachtig meter hoge Flash Design Tower, beter bekend als Toren van Braem, aan de A12 om een stabiliteitscontrole uit te voeren. Ook de brandweer zal er een brandveiligheidscheck uitvoeren. “Als we kunnen, gaan we elders slapen, want we zijn doodsbang dat er brand uitbreekt of dat de blok ontploft”, zegt Bruno De Gryze (67) die tien jaar geleden 400.000 euro betaalde voor zijn luxeloft.