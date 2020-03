Wapenexport naar Midden-Oosten neemt sterk toe

De wapenverkoop naar het Midden-Oosten is de afgelopen vijf jaar enorm gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri (Stockholm International Peace Research Institute). De markt werd de voorbije jaren gedomineerd door de Verenigde Staten.

In de periode 2015-2019 steeg de wapenverkoop wereldwijd met 5,5 procent tegenover de periode 2010-2014. “In het algemeen is de wapenverkoop toegenomen. Bij de wapenimporterende landen is de vraag groot en lijkt die zelfs licht te zijn toegenomen”, verklaart onderzoeker Pieter Wezeman.

Alleen al de invoer in het Midden-Oosten steeg met 61 procent tijdens die periode. Die import is goed voor 35 procent van de totale wereldwijde wapeninvoer in de afgelopen vijf jaar.

In die periode is Saudi-Arabië de grootste wapenimporteur geworden, voor India. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste leverancier van de Saudi’s (73 procent van de invoer) gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (13 procent), en dit ondanks hun “grote zorgen” over de Saudische militaire interventie in Jemen, merkt Sipri op.

Dat er zoveel wapens naar het Midden-Oosten worden geëxporteerd is volgens Wezeman vooral “zorgwekkend”, om dat er in de regio sprake is van een mogelijk nieuwe escalatie.

Het valt volgens Wezeman nog op dat de VS steeds dominanter worden in de wapenverkoop en dat het land de belangrijkste leverancier is wereldwijd. Enkele van de belangrijkste leveringen van het land zijn nog gesloten onder de regering van de vorige president Barack Obama.

Rusland en Frankrijk

Rusland is de op één na grootste leverancier. Het land is verantwoordelijk voor een vijfde van het totale aantal leveringen. Het verkocht aan 47 landen wapens. Meer dan de helft ging naar India, China en Algerije. De Russische wapenexport daalde wel met 18 procent tegenover de periode 2010-2014.

Frankrijk is de op twee na grootste exporteur. Het land is goed voor 8 procent van de wereldwijde verkoop. Duitsland en China vullen de top vijf aan.