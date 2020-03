“Flop” Romelu Lukaku krijgt de volle laag na nonmatch tegen Juventus: “Hij zat gevangen in de kooi van Sarri”

Inter deed zondag een slechte zaak in de strijd om de Italiaanse landstitel. In een leeg stadion verloren de Nerazzurri met 2-0 bij grote rivaal Juventus, waardoor ze met één wedstrijd minder al 9 punten minder tellen dan de Oude Dame. In de Italiaanse pers was men niet mild voor Romelu Lukaku.

De Rode Duivel deed dit seizoen al zeventien keer de netten trillen, maar kreeg tegen Leonardo Bonucci en Matthijs de Ligt werkelijk niets klaar. ‘Big Rom’ werd na 77 minuten naar de kant gehaald door Antonio Conte. In die speeltijd was hij goed voor veertien baltoetsen, nul gewonnen duels (op zes), nul doelpogingen en nul dribbels. Gelukkig gaf Lukaku nog zes accurate passes, of het had helemaal een nonmatch geweest van de spits.

Op de voorpagina’s van de Italiaanse sportkranten ging alle aandacht naar Paulo Dybala. De Argentijn - bijgenaamd ‘La Joya’ - viel in bij Juventus en scoorde met een pareltje de 2-0.

“Kooi van Sarri”

In La Gazzetta dello Sport waren ze hard voor Lukaku. Samen met Christian Eriksen werd onze landgenoot bestempeld als “flop” van de wedstrijd in Turijn.

“Van Lukaku werd het meeste verwacht”, klinkt het in de roze sportkrant. “Dit was zijn moment om Inter op z’n schouders te dragen en de strijd met Ronaldo aan te gaan. Maar deze keer liep het spaak voor Lukaku. Een enkele opening in de eerste helft, daarna helemaal niets meer. Hij kwam nooit tot een kans, was nooit gevaarlijk en werd zelfs vroegtijdig naar de kant gehaald terwijl er twee goals op te halen waren. Conte heeft altijd een waanzinnige poging gedaan om dit te vermijden, maar de wissel voor Sanchez was het bewijs van de nonmatch van Lukaku. En helaas voor Inter was het geen gewone wedstrijd.”

In het wedstrijdverslag schreef de Gazetta ook nog: “Lukaku’s prestaties in de belangrijkste wedstrijden van het seizoen (tegen Juventus, Lazio, Borussia Dortmund en Barcelona) waren niet goed”. Tegen de titelrivalen uit de Serie A scoorde de Rode Duivel vier keer niet, net als twee keer niet tegen BVB in de Champions League. De verwijzing naar Barça is opmerkelijk omdat Lukaku de heenwedstrijd miste door een blessure en in de return scoorde...

Toch kwam de aloude kritiek op Lukaku - dat hij niet scoort in topwedstrijden - weer terug. Bij Sky Sports liet niemand minder dan Paolo Di Canio zijn licht schijnen over de Belg. “Ik was niet verrast dat hij niet scoorde”, aldus de ex-speler van Lazio (die de wereld rondging toen hij een Hitlergroet bracht). “Hij zal veel blijven scoren tegen kleinere teams, wanneer zijn kracht beter tot zijn recht komt. Maar in dit soort wedstrijden was ik nooit onder de indruk van hem. Dus het verrast me niet.”

Buizen

In de Italiaanse kwaliteitskrant Corriere della Sera werden twee Inter-spelers gebuisd: Matias Vecino en… Romelu Lukaku. ‘Big Rom’ kreeg een 4 op 10. “In een wedstrijd als deze kan hij niet onzichtbaar zijn”, klinkt het. “Hij schoot geen enkele keer op doel en zat gevangen in de kooi van Sarri. De vervanging door Conte was het bewijs van een inspiratieloze wedstrijd.”

Ook door Calciomercato werd Lukaku gebuisd, met een 4,5 op 10. “Hij was veel te statisch en kende van bij het eerste fluitsignaal grote problemen. Lukaku won geen enkel duel tegen Bonucci.” Dezelfde trend bij de Italiaanse versie van Goal.com, dat de Belgische spits eveneens een 4,5 op 10 gaf. “Lukaku verloor alle fysieke duels en ontblootte een niet bepaald geweldige fysieke conditie.”

Bij de Italiaanse Eurosport bleef Lukaku net boven de grens met een 5 op 10. “Omdat hij een tank is, was het moeilijk om ballen van hem af te pakken. Hij probeerde zich wel nuttig te maken, maar kon Bonucci en de Juve-defensie nauwelijks pijn doen.”