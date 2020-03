Antwerpen verspreidt duizend gouden medailles in haar straten als olympische herdenking

In Antwerpen zijn tijdens de nacht van zondag op maandag duizend gouden medailles verspreid in het centrumdistrict van de stad als herdenking aan de Olympische Spelen van 1920. Wie er eentje vindt, mag ze meenemen als hebbeding en maakt kans op een VIP-ticket voor het feestelijke openingsevenement van het herdenkingsjaar op het Kiel op 18 april.

Antwerpen viert het hele jaar lang de honderdste verjaardag van de organisatie van de Olympische Spelen in de stad door zichzelf om te dopen tot “A-lympische stad”. Dat gebeurt onder meer met expo’s en ceremonies, maar hét doel wordt de Antwerpenaar nog meer aan het sporten te krijgen. Scholen en sportclubs krijgen materiaal en workshops in het olympisch thema en kunnen olympische uitdagingen aangaan, senioren krijgen in dienstencentra de kans om op een zelfgekozen manier samen symbolisch de afstand naar Tokio - waar dit jaar de Olympische Spelen plaatsvinden - af te leggen en speelstraten worden omgedoopt tot “A-lympische” straten.

Het district Antwerpen doet alvast een duit in het zakje door een wedstrijd rond gouden medailles in het straatbeeld. Een QR-code op de achterkant van de medailles leidt de vinder naar de website olympischespelen.antwerpen.be/doemee, waar je eigen ideeën voor olympische activiteiten tijdens het herdenkingsjaar kan indienen. Bovendien maken de vinders kans op een goodiebag met VIP-ticket voor het olympisch openingsevenement op 18 april in het Beerschotstadion. Het Olympisch Stadion op het Kiel vormt dan het decor voor een spektakel met tal van sportdemonstraties en -initiaties.