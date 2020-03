De opmars van de traineeships: "Jonge talenten zijn altijd erg enthousiast"

Als young graduate krijg je volop leer- en ontplooiingsmogelijkheden én vind je steeds vaker een traject dat jou op het lijf geschreven is. We kijken bij HR-specialist Attentia hoe zij het aanpakken en wat zij jonge talenten aanraden. “Oog voor soft skills is cruciaal.”

HR- en well-being-specialist Attentia kiest naar eigen zeggen volop voor jonge talenten. 23 young graduates kunnen er binnenkort aan de slag in drie verschillende richtingen: IT, preventie of HR. De aanpak zit in de lift. “De voorbije jaren werden alleen reward consultants (medewerkers die klanten bijstaan in hun payrollprocessen, n.v.d.r.) via een traineeship aangeworven”, vertelt recruitmentmanager Saskia Vermeiren. “Deze profielen komen doorgaans eerder uit een HR-richting zoals personeelswerk of uit de rechtspraktijk. Maar we mikken ook op bachelors en masters rechten of handelswetenschappen.”

Nieuw dit jaar is dat Attentia traineeships ook openstelt voor preventieadviseurs en IT-ontwikkelaars. “IT’ers leggen vaak niet meteen de link naar Attentia, maar ook die profielen hebben wij in deze tijden van digitalisatie heel hard nodig.”

Informele drink

Attentia geeft aan veel aandacht te besteden aan pre- en onboarding van young graduates. “We kijken vooral naar wat zij belangrijk vinden. Hun ontwikkelingsmogelijkheden, kansen tot verdere ontplooiing en connectie met onze waarden en cultuur staan centraal”, stelt HR-businesspartner Elke De Bruyne. “Tijdens een informele drink maken onze young graduates kennis met hun collega’s én met hun persoonlijke mentor. Als onboarding organiseren we naast de traditionele HR-onthaaldag ook zes weken intensieve opleiding en begeleiding. De training is een combinatie van hard en soft skills, begeleid door onze eigen experten”, klinkt het.

“Daarna starten ze bij een interne of externe klant, met de back-up van hun mentor en manager. We zetten in op hun leerpotentieel en hun goesting om autonoom bij klanten aan de slag te gaan en in verschillende soorten organisaties ervaring op te doen. Zo krijgen ze voeling met wat ze echt willen. Het is een grote hulp om de juiste loopbaankeuzes te maken.”

Jongeren als ambassadeurs

Jongeren kansen bieden, is voor Attentia een interessante manier om talent aan te trekken, oppert Saskia Vermeiren. “Dankzij de intensieve begeleiding en opleiding zijn de jonge talenten snel inzetbaar voor specifieke opdrachten”, stelt ze. “Bovendien zijn ze altijd erg enthousiast, wat dan weer positief onthaald wordt bij onze klanten.”

En hoe zit het met het carrièreverloop? “Young graduates groeien verticaal of horizontaal door bij Attentia. Zo bouwen ze knowhow en competenties op die ze doorheen hun hele loopbaan en in elke functie meenemen.”

Lees meer...