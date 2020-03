Vijftien mensen geëvacueerd in Gent na uitslaande brand, twee bewoners opgenomen in het ziekenhuis

Gent - Na een uitslaande brand in een appartementsgebouw aan de Ganzendries, achter het Sint-Pieters-station in Gent, zijn verschillende mensen geëvacueerd een ondergebracht in een nabijgelegen schooltje. Twee bewoners werden in het ziekenhuis opgenomen, na rookinhalatie.

De brand ontstond vanochtend aan de achterzijde van de derde verdieping van een appartement in de Ganzendries. De brandweer was snel ter plaatse. Maar kon niet voorkomen dat er vijftien mensen moesten geëvacueerd worden. Twaalf appartementen, van veertig bewoners, werden ontruimd.

De mensen, vooral studenten en ouderen, die op dat moment nog thuis waren werden ondergebracht in een naburig schooltje. Twee bewoners, die rook inhaleerden, werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis afgevoerd. De omgeving blijft afgesloten voor alle verkeer. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.