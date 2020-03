Mechelse politie vat man die 180 km/u reed op R6 tijdens achtervolging

De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft het voorbije weekend een man die een controle probeerde te ontvluchten opgepakt na een lange achtervolging waarbij de bestuurder maar liefst 180 km/u reed op de R6. Nadat hij op een hindernis stootte, vluchtte de man nog te voet verder. Met de hulp van een speurhond werd hij teruggevonden in een hok.

Toen de man plankgas gaf aan een controlepost van de politie op de R6, zetten twee interceptieploegen meteen de achtervolging in. De vluchtende wagen negeerde enkele rode lichten en duwde het gaspedaal steeds dieper in. Op de R6 zelf reed hij tot 180 km/u waar je eigenlijk maar 90 en wat verderop maar 70 mag. De bestuurder reed vervolgens schuin over de rotonde aan de Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver en zette zijn weg verder met snelheden tot 150 km/u waar je slechts 50 km/u mag rijden. Uiteindelijk moest hij zijn wagen achterlaten aan Heiken, omdat hij op een knip met paaltjes was gestoten.

De man zette het op en lopen en kon zich aan het zicht van de politie onttrekken, maar de inzet van een speurhond leverde alsnog een arrestatie op. De hond vond de verdachte in een hok, waar hij zich met rommel had bedekt.

Nader onderzoek bracht onder meer aan het licht dat de wagen waarmee de man reed niet ingeschreven en niet verzekerd was, dat de kentekenplaat al twee jaar was gewist en dat het niet eens zeker is dat de wagen wel eigendom is van de verdachte. De wagen werd in beslag genomen en de verdachte zal zich voor tal van feiten moeten verantwoorden voor de rechtbank.