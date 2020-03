UGent staakt vandaag: studentenresto’s dicht, enkele lessen geschrapt

Gent - De universiteit Gent zet zich vandaag schrap voor wat volgens de vakbond “de grootste staking in decennia” moet worden. Tien studentenrestaurants sluiten vandaag de deuren, het kinderdagverblijf aan de Isabellakaai blijft dicht. Ook sommige lessen worden geschrapt.

De vakbonden ACOD en AC verzetten zich tegen de slechte arbeidsomstandigheden van het poets­personeel en de lage lonen in de studentenrestaurants en kinderdagverblijven. De staking is dus het meest voelbaar in die sectoren. Van de 130 personeelsleden zou een honderdtal mensen staken.

Zo sluit het kinderdagverblijf aan de Isabellakaai vandaag volledig de deuren. Ook tien studentenrestaurants blijven vandaag dicht. Zelfs de grootste ‘resto’, de Brug in de Sint-Pietersnieuwstraat, sluit vandaag de deuren. Een twintigtal actievoerders houdt er piket. De werknemers die vanochtend hun shift wilden starten, werden niet binnengelaten. Hongerige studenten kunnen wel nog terecht op de Sterre en het UZ, alsook op de campus Diergeneeskunde en op de Boudewijnsite.

Lessen geschrapt

De staking heeft ook een impact op de lessen. In de faculteiten Letteren & Wijsbegeerte en Pol & Soc zouden verschillende colleges worden geschrapt. De vakgroep Conflict & Development ligt vandaag zelfs volledig stil. “Verschillende proffen staken vandaag, maar het is onmogelijk om te zeggen hoeveel”, zegt ACOD-man Tim Joosen.

De actievoerders willen een minimumloon van 14 euro per uur voor alle medewerkers en een vaste benoeming voor het personeel in de studentenresto’s, de kinderdagverblijven en de dienst huisvesting. Daarbovenop eisen ze dat de UGent de schoonmaak terug in eigen beheer opneemt. Dat wordt momenteel via onderaanneming uitbesteed aan het schoonmaak­bedrijf ISS. Maar de arbeidsomstandigheden zijn er volgens de vakbonden zeer slecht.

“De collega’s in de schoonmaak, de maaltijdvoorzieningen en kinderdagverblijven dragen elke dag zorg voor de UGent,” aldus Joosen. “Wij willen dat de UGent ook voor hen zorg draagt. Nu is er een fundamenteel gebrek aan respect voor het harde werk dat deze mensen doen.”

Overleg

Er is overleg geweest met het bestuur van de UGent, maar dat weigert volgens de vakbonden om de problemen op te lossen. Een petitie werd al 3.500 keer getekend. De staking vandaag valt samen met de Womens’ Strike, een jaarlijkse actie tegen seksisme en voor gelijke rechten voor vrouwen aan de UGent.

Vanmiddag volgt nog een betoging van studenten aan de Blandijnberg en een actie aan het rectoraat.