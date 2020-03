De invloed van het coronavirus in Europa: geen supporters in de ‘Italiaanse’ wedstrijden, ook impact in andere confrontaties

Het Europees voetbal krijgt klappen van het coronavirus. Deze week worden in de Europa League en de Champions League een handvol heenmatchen van de achtste finales afgewerkt. Voor de wedstrijden met Italiaanse ploegen is het duidelijk dat er achter gesloten deuren wordt gespeeld, maar ook bij andere confrontaties zorgt het virus voor de nodige chaos.

De UEFA heeft voor de wedstrijden waarbij Italiaanse ploegen betrokken zijn officieel een verbod op toeschouwers opgelegd. Valencia zal dus in een leeg Mestalla de 4-1 achterstand tegen het Atalanta van Timothy Castagne moeten proberen goedmaken. Ook Jason Denayer zal voor de Champions League-return van Lyon tegen Juventus niet geïntimideerd worden door Italiaanse tifosi. In de Europa League zullen de wedstrijden tussen Inter en Getafe en Sevilla en AA Gent-boeman AS Roma niet met publiek gespeeld worden.

Niet enkel in de ‘Italiaanse’ wedstrijden is de impact van de pandemie merkbaar. Zo is het nog onduidelijk wat er met PSG - Dortmund zal gebeuren. De Parijzenaars hopen wel om hun fans te mogen verwelkomen. Het hele Parc des Princes werd gedesinfecteerd en onder handen genomen door een professionele firma, om zo optimale hygiënische omstandigheden te creëren. Volgens L’Équipe wil de club van Thomas Meunier zo de Franse overheid overtuigen om de wedstrijd toch met de steun van het publiek te kunnen afwerken. PSG wacht hiervoor nog een beslissing, maandag volgt hierover het verdict. Voor de overige CL-matchen deze week is er minder risico: RB Leizpig rekent wel op de steun van het publiek tegen Tottenham. Ook voor Liverpool en Atletico stellen zich voorlopig geen problemen.

Ook de Europa League ontsnapt niet aan het virus

In de Europa League moet het doek nog vallen over Olympakios - Wolverhampton in het Karaiskakis stadion in Piraeus. De Griekse overheid besliste zondag om alle professionele sportevenementen zonder toeschouwers te laten doorgaan gedurende twee weken, maar Olympiakos gaat maandag nog in gesprek met de overheid en de UEFA in afwachting van een definitieve beslissing over de wedstrijd tegen Dendoncker en co.

Eintracht Frankfurt kan vervolgens wel FC Basel met supporters ontvangen, maar voor de return in Zwitserland zullen er wellicht geen toeschouwers welkom zijn. Net als Italië, Marokko en Bulgarije heeft Zwitserland een supportersban voor de sportwedstrijden in het werk gesteld. Een definitieve beslissing is hierover wel nog hangende.

Ook voor Basaksehir - Kopenhagen zijn er gevolgen. Voor de heenmatch in Turkije donderdag komen er geen maatregelen, maar op vrijdag 6 maart werd al gecommuniceerd dat de terugwedstrijd achter gesloten deuren zal doorgaan in Denemarken. De Deense overheid wil dat de sportwedstrijden met meer dan 1000 toeschouwers uitgesteld of geschrapt worden, dus ook in het Parken Stadion zal op 19 maart in muisstille setting gevoetbald worden.