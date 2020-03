Strafproces neerhalen vlucht MH17 begonnen

Geen van de vier verdachten is in de rechtbank verschenen, zoals verwacht. Foto: AP

Onder grote nationale en internationale belangstelling is maandag op het Justitieel Complex Schiphol nabij de Nederlandse hoofdstad Amsterdam kort na 10.00 uur het strafproces begonnen over het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Geen van de vier verdachten is in de rechtbank verschenen, zoals verwacht.

Honderden journalisten zijn afgekomen op het megaproces. Zij stonden ‘s ochtends vroeg al voor de deuren van het perscentrum. In de zittingszaal is plek voor een handjevol journalisten en nabestaanden. De meeste nabestaanden volgen het proces vanuit een locatie in Nieuwegein.

De vier beklaagden zijn Oleg Poelatov (53), Sergej Doebinski (57), Igor Girkin (49) en Leonid Chartsjenko (48). De eerste drie zijn Russen, Chartsjenko is een Oekraïner. Poelatov laat zich vertegenwoordigen door twee Nederlandse advocaten, zij zijn maandag op de zitting verschenen.

De Maleisische vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 boven oostelijk Oekraïne met een zogeheten Buk-raket uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie veel Nederlanders.

Het neerhalen van het vliegtuig is door een groot, internationaal team (het zogeheten Joint Investigation Team MH17, het JIT) onderzocht, onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie in Nederland. Het openbaar ministerie legt een dossier van circa 36.000 pagina’s voor aan de rechtbank Den Haag, die met het proces is belast.

Op de aanklacht tegen het viertal zijn twee misdrijven genoteerd: het doen verongelukken van vlucht MH17, met de dood van alle inzittenden tot gevolg, en de moord op de 298 inzittenden van vlucht MH17. Voor beide misdrijven riskeren de verdachten de maximale gevangenisstraf: levenslang.

Voor het proces zijn veel zittingsdagen gepland, sowieso tot en met maart volgend jaar.

