Brusselse Welzijnsbarometer 2019: steeds meer jongvolwassenen in armoede

In Brussel zijn er steeds meer jongvolwassen van 18 tot 24 jaar die het moeten stellen met een leefloon of die als werkloze geen uitkering krijgen. Dat blijkt uit de Welzijnsbarometer 2019 van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel.

Het armoederisico in de hoofdstad blijft hoog, want één op drie Brusselaars beschikt over een inkomen dat onder de armoederisicogrens ligt. Die grens bedraagt 1.187 euro voor een alleenstaande en 2.572 euro voor een huishouden met twee volwassenen en twee kinderen.

Tussen 2008 en 2018 steeg het aantal mensen met een leefloon in het Brussels gewest met liefst 68 procent naar 38.681 personen. Tel daar nog eens de personen met een equivalent leefloon bij - het gaat hier vooral om kandidaat-vluchtelingen - dan komt dit aantal zelfs op 43.433 personen te liggen. Goed voor 5,5 procent van de Brusselse bevolking. De jongvolwassenen doen het hier slecht, want in 2018 waren er 13.553 jongvolwassenen met een leefloon. Dat vertegenwoordigt 13,2 procent van het totaal aantal Brusselse jongvolwassenen en is bijna een verdubbeling tegenover de 7,8 procent in 2008.

Hoewel de werkloosheid in Brussel maand na maand daalt, is er onder de bevolking op actieve leeftijd toch een stijging van het aandeel werklozen zonder uitkering van 25 procent in 2009 naar 32 procent in 2019. Opnieuw is de stijging groter bij de jongvolwassenen: van 50 procent in 2009 naar liefst 74 procent in 2019.