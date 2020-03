Jeanne Blancke uit Ruiselede is eerste West-Vlaams kampioen UNO: “Ongelofelijk”

Tielt - Jeanne Blancke (24) mag sinds zaterdag worden aangesproken als de beste UNO-speler van West-Vlaanderen. Ze speelde in een spannende strijd Heidi Lambert uit Oostrozebeke naar huis. Niels Nachtergaele uit Roeselare moest tevreden zijn met de derde plaats.

Vol ongeloof mocht Jeanne haar trofee in ontvangst nemen zaterdag. “Wauw”, klonk het bij de Ruiseleedse. “We kaarten wekelijks verschillende spelletjes met onze vriendinnengroep de Tarta’s, maar UNO is toch vooral een gelukspel.”

Het UNO-kampioenschap werd georganiseerd door Matthias Allegaert om zijn IronMan-triatlon in Spanje te bekostigen. “Zie het als een alternatief voor een spaghettiavond”, klinkt het. Of er volgend jaar een tweede editie komt van de wedstrijd is nog niet zeker.