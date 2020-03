Eerst coronavirus, nu Saudi-Arabië: Bel 20 krijgt zoveelste mokerslag op rij, hoelang kan dat blijven duren?

Sell! Sell! Sell! Op de beursvloer klinkt vandaag maar één luide schreeuw: verkopen! Eerst de olieaandelen, dan de bankaandelen, dan… alles. Bijna alle aandelen, op alle beurzen, overal ter wereld staan vandaag in het rood. Onze eigenste Bel 20 verloor maandagvoormiddag nog maar eens zeven procent. “De Bel 20 is al 23 procent kwijtgespeeld dit jaar”, zegt Tom Simonts, marktenspecialist bij KBC. Samen met Pascal Paepen, economiedocent aan de hogeschool Thomas More, licht hij de actuele crisis toe.