Tank stookolie nu al 400 euro goedkoper en wat aan de pomp? “Nog even wachten kan je veel geld besparen”

Wie minstens 2.000 liter stookolie aanschaft, zal vanaf dinsdag 400 euro minder betalen dan in het begin van dit jaar. En binnenkort tank je ook een pak goedkoper door de dalende olieprijzen.

De prijs van een vat ruwe olie is plots met dertig gezakt. Johan Mattart, algemeen directeur van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars Brafco, noemt die prijsdaling heel uitzonderlijk. “Ik moet al dertig jaar terugkijken om een soortgelijk prijsverschil op korte tijd terug te vinden.”

Volgens Mattart is er door het coronavirus minder vraag naar olie. Bovendien ontstond door de coronacrisis een discussie tussen olieproducerende landen. Rusland maakte vrijdag bekend dat ze niet akkoord gingen om een half miljoen vaten minder te gaan oppompen, een voorstel van de OPEC. Afgelopen nacht heeft Saudi-Arabië ook nog eens beslist om zich niet te houden aan de beperking van de productie van olievaten.

En dat is vooral goed nieuws voor de consument. “Huisbrandolie zal per liter ineens 4 cent minder kosten. Wie minimaal 2.000 liter bestelt, betaalt nog 50,66 eurocent per liter. Zo een tank van 2000 liter kost zo 400 euro minder dan in het begin van dit jaar.”

Aan de pomp

Aan de pomp zal je voorlopig nog geen echte prijsdalingen opmerken, maar het is slechts een kwestie van geduld volgens experts. “De prijs van de mazout zal pas echt dalen vanaf woensdag. Voor benzine verwachten we een prijsdaling vanaf donderdag”, schrijft Omer Coekaerts van de energiesite energieprijzen.vlaanderen. Hij ziet het rooskleurig. “Door nog een paar dagen te wachten zal u echt veel geld kunnen sparen.”