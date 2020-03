Mama met Down-kindje in tranen omdat hij de toegang tot trampolinepark wordt geweigerd

Ze wilde haar zoontje net zo opvoeden als alle andere kinderen. En dat lukte. Maar toen de kleine George, die het Syndroom van Down heeft, de toegang tot een Brits trampolinepark werd geweigerd, besefte ze dat niet iedereen wilde meestappen in haar verhaal.

George Dodsworth is een beetje anders dan andere kinderen. Hij is zes en heeft het Syndroom van Down. Toch gaat hij mee met de stroom, zegt zijn mama Gemma. “Ik voed hem net hetzelfde op als mijn andere kinderen. En dat werkt. Iedereen reageert er ook positief op.” Dacht ze.

Toen ze met haar zoontje en diens broers en zussen naar een populaire trampolinepark Flip Out in Kent trok, werd ze samen met de schattige knul de deur gewezen. “Hij had nog maar net zijn schoenen uitgedaan of een medewerker sprak ons al aan”, vertelt George’s mama.

Of ze de infoborden niet hadden zien hangen aan de muur?

Nee dus. Daarop stond dat kinderen en volwassenen met het Syndroom van Down een schriftelijk attest moet kunnen voorleggen van de huisarts of pediater vooraleer ze mogen springen.

Dat vragen de uitbaters niet zomaar. Het is de Britse turnfederatie die dat oplegt. Zij zijn van mening dat mensen met het syndroom instabiele nekwervels kunnen hebben en daardoor makkelijk iets kunnen breken.

Een schok voor Gemma. Want George was al eerder mogen gaan springen zonder dat hij werd tegengehouden. “Ik ben een positief mens. En ook wat mijn zoon betreft, heb ik altijd positieve reacties gekregen. Het is voor het eerst dat ons iets negatiefs overkomt. Verschrikkelijk, vind ik het.”

Dat zijn syndroom er nu voor zorgt dat hij iets niet kan doen, kan Gemma maar moeilijk verkroppen. “Ik heb hem altijd gepusht om normale dingen te doen. Dingen die mijn andere kinderen ook doen. Ik voed hem net hetzelfde op. Het is best emotioneel vast te stellen dat er toch verschillen zijn.”

Het is jammer, vindt ze, want ze heeft George altijd gepusht trampoline te springen. “Ik vertelde hem dat zijn spieren er sterker door zouden worden. Als ouder ben ik ervan overtuigd dat het veilig is. Bovendien is het aan mij om daarover te oordelen.”

Maar daar denken ze bij Flip Out anders over. “We discrimineren niet, we verwelkomen iedereen, het zijn gewoon de richtlijnen die verspreid worden. Veiligheid en gezondheid van onze klanten gaat boven alles.”

Haar geld kreeg Gemma terug. De bediende, die de kleine George tegenhield, vond het zelf pijnlijk om de regels toe te passen. “Ze was in tranen. Ze voelde zich schuldig. Ik zit met mijn handen gebonden, zei ze, sorry daarvoor.”